ارتفاعات الأسهم الأسبوعية تلامس مستويات ما قبل «كورونا»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حقّقت أسواق المال المحلية، أداءً أسبوعياً مميّزاً، على مدار خمس جلسات، لاسيما سوق دبي المالي، الذي ارتفع مؤشره العام بنسبة 4.5%، تعادل 104 نقاط، رفعت أسعار العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات بداية مارس، أي (ما قبل انتشار جائحة كورونا).

وخلال جلسة أمس، منفرداً، تمكّن المؤشر العام لسوق دبي المالي من مقاومة عمليات جني أرباح خلال ساعات التداول، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.28% عند مستوى 2420 نقطة، فيما سجلت التداولات 241 مليون درهم.

وارتفعت أسهم تسع شركات من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت ثماني شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية»، منخفضاً بنسبة 0.3% عند 3.26 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.7% عند 4.47 دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 2.5% عند 1.25 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» كأكثر الأسهم تداولاً، وانخفض بنسبة 0.4% عند 0.27 درهم، وبتداولات تجاوزت 70 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 0.34% عند مستوى 4972 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 427 مليون درهم، خلال جلسة أمس، منفرداً.

وأسبوعياً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%، مضيفاً 58 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 0.4% عند 68 فلساً، وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم.

وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، بنسبة 1.9% عند 4.79 دراهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم. بينما انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.5% عند 12.8 درهماً، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

من جانبه، قال المدير بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «أسواق المال شهدت على مدار الأسبوع، تحسناً سعرياً وعلى مستوى أحجام التداول، خصوصاً سوق دبي المالي»، مشيراً إلى أن التعاملات شملت أيضاً تنقلاً في السيولة بين الأسهم، لاسيما (العقار)، الذي كان الأفضل أداءً، بجانب الطيران والخدمات.

وأضاف شعث أن «بعض الأسهم وصلت لمستويات سعرية تلامس مستويات ما قبل انتشار (كورونا)، في بداية مارس الماضي، وبعضها تفوق عليها، وعدد من الأسهم حقق أسعاراً لم يصل إليها منذ 2019، مثل أسهم القطاع العقاري، و(دبي الإسلامي) و(أبوظبي الأول)».

وأشار إلى أن الأداء الأسبوعي جيد، في مجمله، ومبشر، ومازالت هناك فرص لمواصلة الارتفاع، تجاوباً مع استمرار الأخبار الإيجابية عن توزيع لقاح «كورونا» وانحسار الجائحة، منوهاً بأن الأسبوع المقبل به جلستان فقط، وبعدها تبدأ عطلة العيد الوطني، ومن ثم تعاود الأسواق زخمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news