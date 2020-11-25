تراجع التضخم السنوي في الدولة 2.18% خلال أكتوبر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، عن انخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نتيجة انخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية رئيسة.

وأوضح المركز في تقرير التضخم لأكتوبر 2020، الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 105.99 نقاط في أكتوبر الماضي، مقابل 108.35 نقاط تقريباً في أكتوبر 2019.

وأرجع انخفاض التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار كل من: مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.4%، ومجموعة الترويح والثقافة بنسبة 29.3%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية 2.4%، فضلاً عن انخفاض أسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.2%.

في المقابل، أشار المركز إلى ارتفاع أسعار سبع مجموعات سلعية أخرى، هي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.7%، والملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 3.1%، والتبغ بنسبة 6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.1%، والاتصالات بنسبة 0.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.2%، وخدمات الصحة بنسبة 0.1%. كما أفاد تقرير المركز بأن معدل التضخم انخفض في الدولة على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 0.04% مقارنة بسبتمبر السابق.

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