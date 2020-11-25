دبي الذكية: «المعاملات اللاورقية» توّفر 725 مليون درهم في عامين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



أكدت دبي الذكية، أن الاستراتيجيات المبتكرة التي أطلقتها منذ تأسيسها، أسهمت في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزز سعادة الناس، مشيرة إلى أن أنه على مدار عامين من عملها مع شركائها من الجهات الحكومية، تم تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» حتى الآن في 42 جهة على مستوى إمارة دبي، والتي وفرت أكثر من 725 مليون درهم، و7.7 ملايين ساعة عمل، فضلا عن توفير 20 ألفا و350 شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق.

وأفادت دبي الذكية في بيان اليوم، بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، أنها حققت نجاحات لافتة من خلال «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، حيث كشفت عن سلسلة من المبادرات والخدمات المدعومة بتكنولوجيا الـ«بلوك تشين» في العديد من القطاعات.

كما أطلقت «سياسة دبي للبلوك تشين»، كأول سياسة شاملة لتطبيق الـ«بلوك تشين» على مستوى العالم، إضافة إلى استضافتها «تحدي البلوك تشين العالمي» على مدار ثلاث سنوات من العام 2017 وحتى العام الماضي.

وأوضحت دبي الذكية أن «دبي الآن»، التطبيق الشامل لخدمات المدينة، قدم أكثر من 120 خدمة حكومية وخاصة من 30 جهة ضمن 12 فئة مختلفة هي: الفواتير، الموبايل، المركبات، الإسكان، الإقامة، الصحة، التعليم، الأمن، السفر، الإسلام، التبرعات، وعام، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال التطبيق منذ إطلاقه وحتى الآن، نحو 11 مليونا و474 ألفا و789 معاملة، بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات درهم.

وبينت دبي الذكية أن مبادرة «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، قدمت حلولاً تقنية مركزية تنفذها أكثر من 65 جهة حكومية في دبي، تتضمن أكثر من 30 نظاماً وما يزيد على 56 ألف موظف، وهي تدير 95% من الميزانية الحكومية، وأكثر من 45 الف مورد، ونحو 7000 مستخدم، حيث وفر النظام 4.3 مليارات درهم خلال الـ12 عاماً الماضية.

وأشارت إلى أنه من ضمن خدمات المبادرة تطبيق «الموظف الذكي» الذي يهدف إلى تحقيق السعادة في بيئة العمل، من خلال ما يقدمه من مزايا متقدمة تخدم أكثر من 71 ألف موظف من 70 جهة حكومية.

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