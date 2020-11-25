محافظ المصرف المركزي: منصة رقمية لإنجاز المدفوعات والتحويلات المالية في ثوان

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

كشف محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات عبد الحميد سعيد في كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء في افتتاح قمة التكنولوجيا المالية " فينتك أبوظبي " أن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم حاليًا بتطوير منصة للدفع الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما يسمح بالاتصال السلس بين البنوك وشركات الصرافة وأنظمة المحفظة الإلكترونية لإجراء عمليات التعامل من شخص لآخر ومن شركة إلى أخرى وكذلك إجراء كافة المدفوعات التجارية و معاملات التجار ." مؤكدا " أن جميع المعاملات والمدفوعات والتحويلات ستتم في غضون ثوانٍ.

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