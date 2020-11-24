تشكيل فريق «دبي اللانقدية» للاستغناء عن العُملات في عمليات الدفع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت حكومة دبي تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية»، ويضم كلاً من: دائرة المالية في دبي، دائرة دبي الذكية، اللجنة العليا للتشريعات، اقتصادية دبي، شرطة دبي، غرفة دبي، مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وذلك في إطار تحوّل دبي إلى البيئة الذكية بالكامل.

وسيُعني الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، بما يغطي كل قطاعات المدينة، ليوحّد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

وسيتم تكليف فريق «دبي اللانقدية» بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، على رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيطلق فريق العمل تدريجياً سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً نحو وضع البنية التحتية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العُملة النقدية.

الاجتماع الأول

خلال اجتماعه الأول أطلق فريق عمل «دبي اللانقدية» تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، الذي أعدته دائرة دبي الذكية ودائرة المالية في دبي، ويهدف إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات والاستغناء عن العُملات النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحوّل الرقمي الكامل للإمارة، وتأكيد إسهام «دبي الذكية» بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة عملية التحوّل الذكي للإمارة، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.

وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «حكومة دبي، وعملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص على تحقيق السعادة والرفاه لسكان الإمارة وزوّارها»، لافتاً إلى أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة.

وكشف آل صالح عن المبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها ستكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتؤكّد ريادة حكومة دبي وتفوقها في القطاع المالي على المستوى الإقليمي.

وقال آل صالح: «تلعب دائرة المالية دوراً حيوياً في هذا التحوّل الاستراتيجي المزمع إلى (دبي اللانقدية)، من خلال تخصيص الموازنة اللازمة للمشروع بجميع مراحله، وإبداء الاستشارات في الشؤون المالية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المالية المختصة، فضلاً عن التعاون مع (دبي الذكية) في تنسيق الاجتماعات الدورية، وإعداد التقارير لأعضاء فريق العمل، ومتابعة تطورات تطبيق المبادرات المعتمدة ضمن خارطة الطريق، وتحديد خط الأساس لدبي والمؤشرات المستهدفة ومتابعة الأداء».

ركيزة أساسية

بدوره، قال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «تحرص حكومة دبي، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في عملية التحوّل الذكي التي تشهدها دبي. وتأتي هذه المبادرة النوعية، المتمثلة في تشكيل فريق (دبي اللانقدية)، لتؤكد على رؤية القيادة بعيدة المدى في هذا الإطار، إلى جانب الدور المهم للمبادرة في تعزيز جهود مختلف الجهات في الإمارة، الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية ذكية وآمنة».

وأضاف القمزي: «ملتزمون في اقتصادية دبي بتعزيز دورنا الاستراتيجي كأحد المحركات الرئيسة نحو الاقتصاد غير النقدي، وسنعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق الأهداف الرئيسة لفريق (دبي اللانقدية)، تماشياً مع التسارع العالمي في التوجه نحو المدفوعات الرقمية، مستفيدين من الجاهزية الرقمية التي تتمتع بها إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وفقاً لمؤشر الاتصال الرقمي لشركة (يورومونيتور إنترناشيونال)، الأمر الذي من شأنه أن يضع دبي والإمارات بشكل عام في وضع قوي، لتصبح أحد المجتمعات غير النقدية الرائدة على مستوى العالم».

اقتصاد المعرفة

قال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات دبي»، يونس آل ناصر: «تواصل (دبي الذكية)، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العمل على الارتقاء بإمارة دبي وجعلها مركزاً لاقتصاد المعرفة والمدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض»، موضحاً أن «إطار عمل الدفع غير النقدي»، يُعدّ خطوة إضافية متقدمة في مسيرة الإمارة نحو التحوّل الكامل إلى الدفع الذكي، ونهجاً عملياً لحوكمة الدفع، ما سيجعل العملة النقدية جزءاً من التاريخ، في ظل وجود مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة، لافتاً إلى أن التحوّل إلى الدفع غير النقدي يمثل مستقبل المعاملات الذكية، وهو الطريقة التي تتم من خلالها إدارة الأعمال والتجارة بشكل متزايد في القرن الـ21.

وأضاف: «استند تقرير (إطار عمل الدفع غير النقدي) إلى معايير أربع دول، نجحت في قيادة عملية التحوّل إلى مجتمع غير نقدي، اعتماداً على العوامل المشتركة بين تلك الدول، وقد استخدم فريق (دبي الذكية)، الذي عمل على التقرير، مراجع من دراسات عالمية لتحديد فوائد التحوّل إلى الدفع غير النقدي»، مشيراً إلى أن هذا التحوّل نحو خيار الدفع غير النقدي، لا يساعد فقط على جعل حياة الناس أسهل، لكنه يعمل أيضاً على ضمان صحتهم وسلامتهم، لاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتقديم خدمات متقدمة وسلسة عن بُعد، تتيح للأفراد إكمال معاملاتهم الحكومية من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين، وبالتالي ضمان الالتزام التام بتدابير التباعد الاجتماعي، وتقليل استخدام العملات النقدية والمستندات الورقية.

وأكد أن اعتماد التقنيات المتقدمة تشكل جزءاً رئيساً من مهمة «دبي الذكية»، لتحقيق سعادة الناس ورفاهيتهم، عبر تطوير البنية التحتية الذكية للإمارة.

فوائد كبيرة للحكومات والأفراد والشركات

يقدم تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، إطار عمل شامل لتوجيه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية، مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا التحوّل للحكومات والأفراد والشركات.

كما يستكشف التقرير الأدوات الضرورية اللازمة، لضمان سلاسة انتقال المستهلكين والشركات للدفع غير النقدي، وكذلك المزايا الاقتصادية الناتجة عن هذه العملية، إلى جانب توافقه مع معايير الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، بما يلائم متطلبات مدن المستقبل.

واستندت «دبي الذكية» في تصميم التقرير إلى العديد من المراجع السياسية والتنظيمية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ودراسة أكثر الهياكل الإدارية ملاءمة للانتقال إلى الدفع غير النقدي في الإمارة، حيث قام فريق عمل التقرير بتحليل ودراسة المبادرات التنظيمية اللازمة، التي تقود هذا الانتقال بسلاسة، مع ضمان المنافسة والابتكار والمرونة وحماية المستهلك.

كما وضعت «دبي الذكية» خرائط تجارب الدفع غير النقدي، المتوقع أن تكون مستخدمة بشكل كبير في المستقبل، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا اللازمة لتمكين هذه التجارب، وقامت كذلك بتحليل الممكنات الثقافية المحلية والعالمية لتحديد المجالات المتاحة في دبي.

- فريق «دبي اللانقدية» يعمل على تحوّل آمن وسلس نحو مجتمع غير نقدي.

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