الأسهم المحلية تكسب 10.2 مليارات درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حققت الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة مكاسب سوقية، أمس، بقيمة 10.2 مليارات درهم، فيما سجلت السيولة المتداول بها 794 مليون درهم.

وسيطر اللون الأخضر على شاشات التداول، لاسيما في سوق دبي المالي، الذي أغلق مؤشره العام مرتفعاً بنسبة 1.3%، عند مستوى 2354 نقطة، وبتداولات بلغت 321 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم خمس شركات، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعا بنسبة 0.6% عند 3.1 دراهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 2.5% عند 1.23 درهم، وبتداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.1% عند 0.86 درهم، وبتداولات جاوزت 23 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.4% عند 10.5 دراهم، وبتداولات قاربت ثلاثة ملايين سهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعاً، بنسبة 1.1% عند 0.27 درهم، وبتداولات جاوزت 51 مليون سهم.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فأنهى التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.8% عند مستوى 4974 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 473 مليون درهم.

وارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 0.9% عند 0.67 درهم، وبتداولات جاوزت تسعة ملايين سهم.

كما ارتفع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.7% عند 4.67 دراهم، وبتداولات جاوزت 13 مليون سهم، بينما أغلق سهم «أبوظبي الأول» عند سعره السابق 12.9 درهماً، وبتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم.

إلى ذلك، قال الخبير بأسواق المال، عميد كنعان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك تحسناً تدريجياً في أداء أسواق المال على مستوى السيولة، بدأ الأسبوع الماضي الذي شهد بداية دخول سيولة واستثمارات أجنبية على أسهم قيادية، مثل: (إعمار) و(دبي الإسلامي) و(أرامكس)، إضافة إلى وصول أسعار كثير من الأسهم لمستويات سعرية جيدة دفعت المحافظ المحلية والأجنبية لإعادة بناء مراكزها، والاستفادة من بداية التعافي».

وأضاف كنعان أن «الإعلان عن توافر اللقاحات لفيروس (كورونا)، واحتمالية أن تكون دولة الإمارات من أولى الدول المستفيدة منها، حسّنا كثيراً نفسية المستثمرين وأشاعا أجواء من الثقة والتفاؤل، انعكست على الأداء العام للأسواق».

صفقة كبيرة

شهد سوق دبي المالي، أمس، صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، بنحو 88.99 مليون سهم، بسعر 0.57 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 51 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news