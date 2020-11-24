«اقتصادية أبوظبي» تطلق خدمة «تحقق» للتأكد من قانونية ترخيص المنشأة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خدمة «تحقق»، وهي خدمة إلكترونية، تستهدف توفير خاصية الاستعلام عن الرخص الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المتعامل من التحقق من قانونية ترخيص أي منشأة يرغب في التعامل معها في أي عملية تعاقد، أو عمليات شراء وبيع، وغيرها.

وأوضحت الدائرة أن هذه الخدمة تمكّن المتعاملين من الحصول على معلومات أساسية حول الشركات المرخصة من قبل الدائرة، لتعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال في أبوظبي.

وذكرت الدائرة، على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخدمة تساعد في ترسيخ الثقة بين المستهلكين ومجتمع الأعمال، فضلاً عن دعم المنشآت الاقتصاية المرخصة، والتأكد من التعاقد مع منشآت اقتصادية مرخصة في أي تعاملات تجارية، وتعزيز وتشجيع التعاملات والتجارة الإلكترونية.

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