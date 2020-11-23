اقتصادية دبي تخالف منشأة تجارية بسبب "الكمامات"

المصدر: سامح عوض الله- دبي:

خالفت اقتصادية دبي منشأة تجارية في قطاع التجزئة لعدم ارتداء الكمامات وتم التنبيه على محل لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي ولعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 دون أي إغلاقات.

‏في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 606.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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