"عروض الشارقة للتسوق" تنطلق 17 ديسمبر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنها تستعد لإطلاق النسخة الثانية من الحملة الترويجية "عروض الشارقة للتسوق"، في 17 ديسمبر المقبل، والتي تنظمها الغرفة استثنائيا هذا العام بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة، وتعزيز حركة المبيعات والأسواق نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19، بعد أن سجلت النسخة الأولى نجاحا كبيرا في تحقيق مستهدفاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة مؤخرا برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وناقش الاجتماع استعدادات المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة لإطلاق النسخة الثانية من الحدث التجاري الأكبر من نوعه هذا العام، فضلا عن استعراض موعد إطلاق النسخة الثانية من الحملة خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 لغاية 13 فبراير 2021 ، إلى جانب وضع التصور النهائي للجوائز المقدمة للمتسوقين ونسبة الخصومات التي ستقدم والفعاليات الترويجية والترفيهية التي ستشهدها هذه النسخة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا خلال مؤتمر صحفي.



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