«كهرباء دبي» تسجل براءة اختراع لنظام تلقائي لشحن جميع المركبات الكهربائية

المصدر: دبي- وام

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراع جديدة بعد تطوير الباحثين في مركز البحوث والتطوير التابع لها نظاماً مبتكراً متخصصاً في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد سواءً المركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر.

ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان حيث أنه يبسط عملية الشحن ويتيح لسائقي المركبات الكهربائية شحن سياراتهم بسهولة بالغة دون الحاجة لإحضار كابلات الشحن المناسبة لمركباتهم.

وتقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة لتجري عملية شحن جميع المركبات الكهربائية عبر نظام واحد، ويعمل مركز البحوث والتطوير حالياً على بناء نموذج أولي لإجراء المزيد من الدراسات.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، أهمية هذا الإنجاز العلمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات والتميز، منوها بأن من شأن براءة الاختراع التي سجلتها الهيئة، توفير تجربة سهلة ومبتكرة وصديقة للمستهلك والبيئة، علاوة على تعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات الخدماتية الرائدة على مستوى العالم.



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