3100 فرع للشركات الأجنبية والخليجية في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية في دولة الإمارات إلى نحو 3100 فرع، مع نهاية النصف الأول من نوفمبر2020، بزيادة قدرها 300 فرع، وبنمو نسبته 10.7%، مقارنة مع إجمالي عددها، في أغسطس الماضي، وذلك بحسب السجل الوطني الاقتصادي.

ويؤشر النمو الكبير في فروع الشركات الأجنبية والخليجية، خلال الشهرين الماضيين، إلى بدء العودة القوية لنشاط الشركات.

ويصنف العديد من المؤسسات الدولية الإمارات بكونها مركزاً إقليمياً لعمل كبرى الشركات الأجنبية العالمية والخليجية، للوصول إلى أسواق المنطقة.

وتتوزع فروع الشركات الأجنبية والخليجية (لا تشمل العاملة في المناطق الحرة)، على جميع إمارات الدولة.

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