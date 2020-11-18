أولى محطات «براكة» تصل إلى 80% من قدرتها الإنتاجية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نواة للطاقة، التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80% من قدرته الإنتاجية للطاقة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يعد وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في «براكة» إلى مستوى 80%، خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي، والتي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي، وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة، مشيراً إلى أنه، خلال هذه العملية، تتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى، للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية، وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.

وتتم عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش، منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

ويعمل فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة بالمحطة الأولى، لاستكمال عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة إلى قدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100%، خلال الأشهر المقبلة.

وبعد تحقيق ذلك، سيتم الإغلاق التدريجي للمحطة، وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل، ومن ثم بدء عملية الاختبار الختامي.

وخلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء والاختبار الختامي، والتي تستمر لأشهر عدة، ستتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة، وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة، للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة، قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية، في المحطة الأولى من مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يضم أربعة مفاعلات متقدمة من طراز «APR1400»، بدأت عام 2012، وتم استكمالها في 2018.

واستكملت الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، مع بدء شركة نواة للطاقة الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت فيه الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94%.

وبعد تشغيل المحطات الأربع في «براكة»، ستوفر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.

معايير عالمية

تعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية، وعدم الانتشار النووي.

ومن خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم شركة نواة للطاقة بضمان تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

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عملية تفتيش، منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

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