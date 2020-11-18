التزام الإمارات باتفاق "أوبك بلس" سجل 126% في أكتوبر

المصدر: أبوظبي- د ب أ



أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع تويتر، أن التزام البلاد باتفاق "أوبك بلس" سجل 126% في أكتوبر.

وأوضحت أن البلاد قلصت إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية اتفاق خفض الإنتاج إلى 101%.

وبذلك تصل الإمارات لمستوى التزام يفوق 100% قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها.

وخفضت الإمارات الإنتاج في أكتوبر لتعويض زيادة تم تسجيلها في أغسطس.

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