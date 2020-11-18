37.9 مليار درهم تجارة دبي مع عُمان في 2019

حققت تجارة دبي الخارجية مع سلطنة عُمان، خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 8.4% لتبلغ قيمتها 37.85 مليار درهم، مقابل 34.9 مليار درهم في عام 2018، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع عُمان في النصف الأول من العام الجاري نحو 14.85 مليار درهم.

وقال المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في عُمان، لدعم تطور العلاقات الأخوية بين دولة الامارات وسلطنة عُمان، لتحقيق مزيد من النمو في التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة».

وأكد مصبح، في بيان صادر أمس، بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ50، أن «(جمارك دبي) تحرص على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين في مركز جمارك منفذ حتا، الذي يعدّ نقطة محورية لحركة التجارة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، حيث زوّدت الدائرة المركز بأحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقاً للقانون الجمركي الموحّد لدول مجلس التعاون، لخدمة انسيابية حركة التجارة مع عُمان، ودعم نمو التبادل التجاري بين السلطنة وإمارة دبي».

وأضاف مصبح أن «الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك حتا، من خلال دورات التدريب المكثف التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، لضمان جودة وسرعة التخليص الجمركي للبضائع المتبادلة مع السلطنة عبر منفذ حتا».

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