داماك العقارية تعلن بيع 60% من برج سكني تطوره بلندن

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة "داماك العقارية"، أن الأعمال الإنشائية في برج “داماك تاور ناين إلمز" الواقع بمنطقة "ناين إلمز" في حي فوكسهول بالعاصمة البريطانية لندن، تتم وفقا للمخطط الزمني المستهدف للتنفيذ، مشيرة أنه تم بيع أكثر من 60% من بالبرج المكون من 50 طابقاً حتى الآن.

وأشارت الشركة في بيان صحافي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" ، أن عدد من المستثمرين من جنسيات بريطانية وسعودية وصينية اشتروا في المشروع الذي يتألف المشروع من 450 استوديو و 1 و 2 و 3 غرف نوم مع شقق بنتهاوس.

ويعد "ناين المز" أول تعاون في أوروبا لدار الأزياء "فيرساتشي هومز" في تطوير عقار سكني جديد في موقع برايم زون 1 بلندن. ويقع البرج في منطقة "ناين المز" في ساوث بانك لندن، وهي منطقة تتسم بالحيوية كونها تقع في قلب المشهد الثقافي للمدينة. كما يتميز البرج بتكوينه المعماري الفريد والمتوازن لخلق مناظر جاذب.

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