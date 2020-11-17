«الاتحاد للطيران» تعلن عن رحلات منتظمة إلى إسرائيل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلات منتظمة، على مدار العام، إلى مدينة تل أبيب. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، محمد عبدالله البلوكي، إن الخطوة التاريخية المهمة ببدء تسيير رحلات منتظمة بين البلدين، تدعم التزام «الاتحاد للطيران» إزاء تعزيز اقتصاد البلدين، وزيادة فرص النمو التجاري والسياحي، إضافة إلى تحقيق مكاسب عدة للدولتين، وعلى امتداد المنطقة، وما بعدها من وجهات. وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن الخدمة الجديدة، التي ستدخل حيّز العمل، اعتباراً من 28 مارس 2021، ستتيح خيارات واسعة وتجارب سفر ملائمة للمسافرين من نقطة إلى أخرى بين الإمارات وإسرائيل، سواء بقصد العمل أو الترفيه، لافتة إلى أنه سيتم اختيار مواعيد مغادرة الرحلات، لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة «الاتحاد للطيران»، بما في ذلك: الصين، والهند، وتايلاند، وأستراليا.

وأشارت إلى أن برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وبرنامج التعقيم الصارم الذي تطبّقه، يعززان تجارب السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

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