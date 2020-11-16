«الإمارات دبي الوطني» أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي بنك الإمارات دبي الوطني، بالتكريم الرفيع خلال حفل توزيع جوائز «برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد لعام 2020 من ذا آسيان بانكر».

وللعام الرابع على التوالي، حصد «الإمارات دبي الوطني» لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد» على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات، كما فازت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك بجائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي.

وكان «قسم الخدمات المصرفية للأفراد» في البنك، سجل معدلات نمو قوية في الإيرادات خلال العام الماضي، مستحوذاً بذلك على حصة واسعة في السوق عبر عدد من فئات وقطاعات المنتجات المخصصة للأفراد.

وواصل القسم تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشروعات التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان العملاء، فتح الحسابات بشكل فوري باستخدام هواتفهم المتحركة. كما أطلق أيضاً الخدمات المصرفية الصوتية من بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين العملاء من تلقي المعلومات المحدثة حول حساباتهم وبطاقاتهم عبر أجهزة «أليكسا أمازون»، إضافة إلى توسيع نطاق رمز المصادقة الرقمي المكون من مستويين «سمارت باس» ليشمل كافة العملاء.

بدورها، رسخت منصة «.Liv» التي تهدف إلى مواكبة احتياجات جيل الألفية، مكانتها باعتبارها البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات لتضم حالياً أكثر من 400 ألف عميل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «نفخر بفوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين من (جوائز ذا آسيان بانكر)، في إنجاز يؤكد على مكانتنا الوطنية والإقليمية الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد».

وأضاف أن «الجائزتين تأتيان تأكيداً على فاعلية رؤيتنا التي تركز على العملاء أولاً، والتزامنا المتواصل تجاه الارتقاء بمعايير الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية».



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