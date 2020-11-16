"طيران الإمارات" تعمل مع "فايزر" وشركات أدوية لنقل لقاح "كورونا"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تعمل مع شركات الأدوية العالمية، بما في ذلك شركة "فايزر"، لمواجهة التحديات اللوجستية لتوزيع لقاحات فيروس "كورونا".

وقال رئيس "طيران الإمارات"، تيم كلارك، في مقابلة مع شبكة CNBC، إن صناعة الطيران تحاول إيجاد أفضل الممارسات التي تشمل أيضاً سلاسل التوريد التابعة لجهات أخرى لضمان الحصول على اللقاحات في الأسواق التي تحتاجها بشدة، وللعالم بأكمله.

وأضاف كلارك: "الخدمات اللوجستية لتوزيع هذا اللقاح ونظراً لظروف الشحن الخاص به، سيكون تحدياً للصناعة"، موضحا أنه "أثناء الشحن والتخزين، يجب الاحتفاظ بلقاح Pfizer عند حوالي -100 درجة فهرنهايت (-70 درجة مئوية) من أجل الحفاظ على الفعالية المثلى".

وذكر أن "طيران الإمارات" تعمل على محاولة نقل لقاح "فايزر" في حاويات مصممة خصيصاً على طائرات الشركة وفي المخازن والكبائن، وإبقائها عند ذلك المستوى خلال نقطة التوزيع، مشيراً إلى أن لدى الشركة مبردات وحاويات مجمدة والتحكم اللوجستي لإيصال اللقاحات إلى أجزاء متعددة من العالم حيث لا يستطيع الآخرون ذلك.

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