الاتحاد للطيران تعلن عن إطلاق وجهتها الجديدة إلى إسرائيل

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق رحلات منتظمة على مدار العام إلى تل أبيب، المركز الاقتصادي والتكنولوجي لدولة إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وتوقيع اتفاق إبراهيم للسلام في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الماضي. وأصبحت الاتحاد، بعد مرور شهر واحد على هذا الحدث الهام، أول شركة طيران خليجية تُسيّر رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب في 19 أكتوبر 2020.

في هذا الخصوص، تحدّث الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران محمد عبدالله البلوكي قائلاً: "يسرّ الاتحاد للطيران، بعد توقيع الاتفاقية الثنائية الجديدة، أن تُعلن عن إطلاق أحدث رحلاتها التي تربط بين العاصمة الاماراتية أبوظبي والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل، تل أبيب."

وأضاف: "مما لا شك فيه، أن هذه الخطوة التاريخية الهامة بالبدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين يدعم التزام الاتحاد، بصفتها شركة طيران، إزاء تعزيزاقتصاد البلدين وزيادة فرص النمو التجاري والسياحي بالإضافة إلى تحقيق مكاسب عديدة على الدولتين وعلى امتداد المنطقة وما بعدها من وجهات. الأمر الذي يؤكد على المكانة التي تحظى به إماراة أبوظبي لما تتمتع به من مقومات تدعم الاقتصاد الدولي مثل الأمن والاستقرار والانفتاح الثقافي على العالم إلى جانب موقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين الشرق والغرب "

وستتيح الخدمة الجديدة، والتي ستدخل حيّز العمل اعتبارًا من 28 مارس 2021، خيارات واسعة وتجارب سفر ملائمة للمسافرين من نقطة إلى أخرى بين دولة الإمارات وإسرائيل، سواء بقصد العمل أو الترفيه. ولن تقتصر الخدمات الجديدة على الترويج للسياحة القادمة إلى أبوظبي، بل ستتيح الفرصة أيضًا للإماراتيين والمقيمين في الدولة لاستكشاف ما تحمله دولة إسرائيل من مواقع تاريخية ومناطق جذب سياحية من شواطئ ومطاعم وأنشطة مختلفة.

وسيتم اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران بما في ذلك الصين والهند وتايلند وأستراليا.

ويعزز برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وبرنامج التعقيم الصارم الذي تطبّقه الشركة، تجارب السفر من وإلى وعبر أبوظبي، حيث يحرص على توفير أعلى مستويات النظافة والتعقيم عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة الضيف، ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الذي يُعدّ الأول من نوعه في قطاع الطيران، ويضم أفرادًا مدربين خصيصًا لتوفير إرشادات سفر ومعلومات صحية أساسية ورعاية أولية سواء على الأرض أم في الجو، ليتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال. تتوفر معلومات إضافية حول التدابير الصارمة التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير تجربة سفر صحية وسليمة عبر الرابط التالي: etihad.com/wellness.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news