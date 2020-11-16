«السكن» يقود انخفاض «أسعار المستهلك» 3.41% خلال أكتوبر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز دبي للإحصاء، أمس، عن انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.41% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

وأوضح المركز في تقرير أن ذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.96%، التي خفضت المؤشر بمقدار 2.86 نقطة، وقسم النقل بنسبة 6.29%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.68 نقطة، إضافة إلى انخفاض قسم الترفيه والثقافة بنسبة 12.22%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.25%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، فضلاً عن انخفاض قسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.26%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة.

في المقابل، أظهر التقرير ارتفاع أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.90%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.02%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، علاوة على قسم التعليم الذي ارتفع بنسبة 0.55%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.72%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.31%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، إلى جانب ارتفاع قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.34%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.09%. إلى ذلك، أشار تقرير «دبي للإحصاء» إلى انخفاض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أكتوبر 2020، مقارنة بسبتمبر الماضي بنسبة 0.27%.

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