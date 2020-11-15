مشروع تحت الإنجاز.. «عزيزي ستار».. مشروع سكني في قلب «الفرجان»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت «شركة عزيزي للتطوير العقاري»، منذ شهرين تقربياً، عن استكمال ما نسبته 75% من عمليات البناء في مشروعها «ستار» السكني، الذي يحتل موقعاً متميزاً في قلب منطقة «الفرجان». يتكون المشروع، المتوقع إنجازه في الربع الأخير من العام الجاري، من 486 وحدة سكنية تضم 334 استوديو، و48 شقة من غرفة نوم واحدة، و94 شقة من غرفتَي نوم، إضافة إلى 10 فلل «سكاي». وقد تم الانتهاء من هيكل المشروع بالكامل، في حين بلغت أعمال الطابوق والتكسية الداخلية 97% و96% على التوالي، ووصلت نسبة الإنجاز في أعمال الواجهة الأمامية إلى 87%. أما المرحلة الثانية من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي، فسجلت نسبة إنجاز قدرها 75%، وأعمال التكييف والتهوية 72%، والتشطيبات العامة 63%.

وسيوفر المشروع مسبحين، و«جاكوزي»، وصالة ألعاب رياضية، وغرف «ساونا»، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال.

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