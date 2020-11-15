«فريش ماركت» يستضيف عرضاً للمنتجات الزراعية الإسرائيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح، أمس، في سوق الخضار والفواكه بدبي «فريش ماركت»، بمنطقة رأس الخور، بالقرب من سوق التنين، والذي تديره بلدية دبي، عرضٌ للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى في السوق المتخصصة في مبيعات الجملة والتجزئة، والتي تستمد أهميتها من مكانة دبي الرائدة، باعتبارها مركزاً إقليمياً لتجارة الخضار والفواكه، حيث يتم بيع آلاف الأطنان من المنتجات المحلية والمستوردة يومياً.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، ومدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عيسى عبدالرحمن الهاشمي، ومدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس محمد أحمد الظنحاني، ومدير إدارة منطقة دبي في الوزارة، عادل سيد الهاشمي، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالميّة» – إقليم الإمارات، محمّد المعلم، والمدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، ومدير قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، المهندس خالد شريف العوضي، وعدد من المسؤولين.

يأتي المعرض في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إذ اتفق الطرفان على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة روابط دبلوماسية وتجارية، وتعزيز الاستثمار والسياحة، وإطلاق رحلات جوية مباشرة، فيما يساعد المعرض على تنويع مصادر المنتجات الزراعية المستوردة في الدولة.

كما حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة «كرمل أغريكسكو»، شلومي فوغل، والمتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية بإسرائيل. وقال فوغل: «سعداء بكوننا جزءاً من العلاقات المتنامية بين إسرائيل والإمارات، وبالتعاون مع دبي، إذ بدأنا نرى (ثمار السلام) اليوم. ويتمتع تصدير المنتجات الزراعية الطازجة من إسرائيل إلى أسواق الإمارات بميزة كبيرة، بفضل القرب الجغرافي، وإمكانية نقل المنتجات بسرعة مباشرة إلى الأسواق الإماراتية. ومن المعروف أن الزراعة الإسرائيلية متقدمة للغاية، ونحن على ثقة أن منتجاتنا ستكون محل استحسان»، منوهاً باعتزام شركته الاستثمار في مجال الزراعة بدولة الإمارات، باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا الزراعية.

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