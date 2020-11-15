« أراضي دبي»: 8% نمواً في عدد التصرفات العقارية خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2020، وذلك على هامش فعاليات «معرض العقارات الدولي»، ومبادرة «استثمر في عقارات دبي». وكشف التقرير أن نسبة النمو المحقق في عدد التصرفات العقارية، خلال عام 2019، بلغت 8% بعدد تصرفات تخطّى 57 ألف تصرف عقاري

رصد شامل

ووصف المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، التقرير بأنه أداة رصد شاملة تعزز القرارات وتثري التحليلات، تأكيداً لنهج الدائرة القائم على أهمية التواصل مع فئات المتعاملين معها كافة، ومختلف فئات شركائها من الأطراف المختلفة.

وقال: «نطور العديد من الأدوات ونطرحها بانتظام، بما يبرز أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن نتائج أداء سوق دبي العقارية، وما يحققه من إنجازات تمثل بمجملها مخرجات أساسية كل عام. وبفضلها، فإنه يمكن للمتعاملين الوقوف على آخر المستجدات في السوق العقارية، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتضمنة، لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار والدخول في شراكات».

مؤشرت الأداء

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن «فرق الدائرة استعانت بكم وافر من البيانات لمختلف أنواع التصرفات العقارية التي تم تسجيلها، لتمهيد الطريق أمامها لتحليل مؤشرات الأداء التشغيلية للقطاع، وليتم إعداد التقرير وفق نهج تحريري شمولي».

وأضافت أنه «لاستعراض المؤشرات الاقتصادية للإمارة، فإنه كان لابد من مناقشة قضية مهمة تؤثر في أدائه، وهي: أثر فيروس (كورونا) في أداء القطاع العقاري، والآثار المحتملة والمتوقعة في ظل القيود التي فرضها انتشار الفيروس».

قيمة مضافة

وفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة إسهام قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.2% خلال 2019، وحقق القطاع قيمة مضافة تخطت 29.4 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 3.3%، مقارنة بعام 2018. كما حققت التصرفات العقارية خلال عام 2019 نمواً ملحوظاً من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية، واستمر هذا التحسن خلال الأشهر الأولى من 2020. وبلغت نسبة النمو المحقق في عدد التصرفات العقارية 8% خلال عام 2019 بعدد تصرفات تخطّى 57 ألف تصرف عقاري، مقارنةً بأكثر من 52 ألف تصرف عقاري خلال عام 2018.

تصرفات عقارية

كشف التقرير أن قيمة التصرفات العقارية خلال عام 2019 بلغت 226 مليار درهم تقريباً، مقارنة بـ221 مليار درهم في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 2.1%. وأرجع التحسن في قيمة التصرفات العقارية إلى النمو الملحوظ في قيمة كل من المبايعات والرهون، إذ بلغت قيمة المبايعات العقارية 81 مليار درهم، مقارنة بـ77 مليار خلال عام 2018، وبمعدل نمو 5%، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 125 مليار درهم، مقارنة بـ120 مليار درهم خلال عام 2018، بمعدل نمو بلغ 4% تقريباً.

عدد الاستثمارات

كما زاد عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 على 47 ألف استثمار، بمعدل نمو بلغ 18%، مقارنة بعام 2018 الذي حقق 40 ألف استثمار عقاري، كما شهد عدد المستثمرين العقاريين نمواً ملحوظاً خلال عام 2019، إذ زاد على 34 ألف مستثمر عقاري، بمعدل نمو بلغ 14%، مقارنة بعام 2018، الذي سجل 29 ألفاً و846 مستثمراً عقارياً.

جاذبية المناطق

وفقاً للتقرير، فقد حلّت منطقة «مرسى دبي» في المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 بعدد استثمارات بلغ 3920 استثماراً عقارياً، تلتها منطقة الخليج التجاري التي سجلت 3508 استثمارات، ثم منطقة «الخيران الأولى» 3142 استثماراً، فيما سجلت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» 2833 استثماراً، ومنطقة «برج خليفة» 2721 استثماراً.

مشروعات عقارية

بلغ عدد المشروعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر 1894 مشروعاً عقارياً، منها 814 مشروعاً منتهياً، و314 مشروعاً لايزال قيد الإنشاء. وفي عام 2019 فقط، تم تسجيل 70 مشروعاً عقارياً لدى الدائرة، كما تم تسجيل 14 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2020. وتوضح البيانات أن النسبة الكبرى من المشروعات العقارية التي تم تسجيلها خلال عام 2019، كانت في مشروعات المباني بنسبة 69%، مقابل 24% في مشروعات مجمعات الفلل، و7% في مشروعات الفلل.

عقود الإيجار الفاعلة والمسجّلة

بلغ عدد عقود الإيجار الفاعلة والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك 469 ألفاً و310 عقود إيجار، وفقاً لتاريخ تسجيل العقد، محققة نمواً بنسبة 5% في عدد العقود الفاعلة المسجّلة خلال عام 2019، مقارنة بـ448 ألفاً و564 عقد إيجار فاعل ومسجّل خلال عام 2018.

المستثمرون الهنود يتصدرون

مثَّل المستثمرون العقاريون من الهند العدد الأكبر خلال عام 2019، مسجلين 5246 مستثمراً عقارياً، يليهم المستثمرون من دولة الإمارات الذين سجلوا 5172 مستثمراً عقارياً، يليهم المستثمرون من السعودية والصين الشعبية والمملكة المتحدة بعدد 2198 و2096 و2088 مستثمراً عقارياً على التوالي.

وحلّ في المراتب الخمس الثانية كل من باكستان، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة، وكندا.

قيمة التصرفات العقارية، خلال عام 2019، بلغت 226 مليار درهم تقريباً.

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