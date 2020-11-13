أحمد بن سعيد يرحب بقرار المملكة المتحدة بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين من الإمارات

المصدر: أزاد عيشو _دبي

رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بقرار المملكة المتحدة إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول التي يُعفى فيها المسافرون القادمون من الحجر الصحي.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن هذا القرار يعد تطورا إيجابيا للعديد من الأشخاص في الإمارات الذين يتوقون لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء في المملكة المتحدة.

وتابع سموه : "كما أنه اعتراف بالاستجابة الفعالة لدولة الإمارات في احتواء الوباء"، مضيفا: "نعتقد أن هذه الخطوة ستفيد الشركات والسياحة، و(طيران الإمارات) مستعدة لإعادة المزيد من خدمات الطيران بين دبي والمملكة المتحدة لتلبية طلب المتعاملين".

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