828 مليون درهم أرباح «داماك» في 9 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «داماك العقارية»، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات إجمالية بقيمة 3.7 مليارات درهم، مقارنة بـ2.8 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ2.4 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأفادت الشركة في بيان بأن قيمة إجمالي الأرباح وصلت إلى 828 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مشيرة إلى أن هامش الأرباح انخفض إلى 22.7%، مقابل 30.3% في العام الماضي، بينما استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.8 مليار درهم، مقارنة بـ23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وأضافت أن إجمالي قيمة الديون، في 30 سبتمبر من العام الجاري، بلغ 3.3 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية والمصرفية إلى 4.6 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة العقارات المطورة 8.5 مليارات درهم.

واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 13.1 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2020. وكانت الشركة شهدت انخفاضاً بقيمة 0.5 مليار درهم من إجمالي ديونها، خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني: «لانزال نعاني تداعيات أزمة (كوفيد-19)، التي ألقت بظلالها السلبية على قطاع العقارات، حيث تأثرت السوق بشكل كبير نتيجة لتدابير التباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على حركة السفر، والانخفاض الكبير في معدلات السياحة».

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