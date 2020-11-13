مجلس دبي لمستقبل الطاقة يعقد اجتماعه الخامس

المصدر: دبي ■وام

عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة اجتماعه الخامس برئاسة رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، وذلك في المقر الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويعدّ مجلس دبي لمستقبل الطاقة أحد «مجالس دبي للمستقبل»، التي وجّه بتشكيلها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. وخلال الاجتماع استعرض الطاير التحديات التي تواجه قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، أبرزها تغيّر المناخ. وأوضح أن «التوجه الرئيس للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتمثل في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية».

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