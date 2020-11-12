13.7 مليار درهم إيرادات مجموعة الإمارات في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الإمارات، اليوم، نتائجها عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية 2020-2021، محققة إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات، يعزى بشكل أساسي إلى جائحة "كوفيد-19" التي شلّت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة، بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر، مشيرة إلى أنه في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة ثمانية أسابيع خلال شهري أبريل ومايو.

وسجلت مجموعة الإمارات عن النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، فيما بلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) في 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع 25.6 مليار درهم (سبعة مليارات دولار) في 31 مارس 2020.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً، وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً".

وأضاف سموه: "مع توقف حركة السفر، تمكنت (طيران الإمارات) و(دناتا) من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص، وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26% ممّا كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة".



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