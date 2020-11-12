اقتصادية دبي تكرّم 46 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت اقتصادية دبي الفائزين في دورة عام 2019 لجوائز التميز لقطاع الأعمال (الدورة الـ26)، البالغ عددهم 46 فائزاً، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم أمس.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، أن الجوائز شملت: جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وفاز في فئة جائزة دبي الذهبية للجودة كل من: موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات (الخدمات اللوجستية)، إينوك للتجزئة (التجزئة)، وصل (العقارات)، وأمن مجموعة الإمارات (الخدمات)، فيما فاز بجائزة دبي للجودة، كل من: «لولو هايبرماركت» فرع القصيص (قطاع التجزئة)، ومستشفى «إل إل إتش» في قطاع (الرعاية الصحية).

وشملت قائمة الفائزين بجائزة دبي التقديرية للجودة كل من: مجموعة النابودة التجارية (قطاع التجارة)، صيدليات «بلانيت» بقطاع (الرعاية الصحية)، «إيه جي إينجينيرنغ» بقطاع (المقاولات)، «كورودكس للوكالات» بقطاع (المقاولات)، «س.س. لوتاه» للخرسانة الجاهزة (المقاولات)، «إي إف إس فاسيليتيز مانجمنت ليميتد» بقطاع (الخدمات)، «تاسك ليبر سيرفس» بقطاع (الخدمات).

أما الفائزون بجائزة دبي التقديرية للجودة - فئة مجالس ومجموعات الأعمال - فشملت: الجمعية الباكستانية، المجلس الهندي للأعمال والمهنيين، مجموعة عمل التجزئة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية.

بدورها، فازت ثلاث منشآت صناعية، هي: «أنكور الإيد»، و«هوت باك» للتغليف، و«ماي دبي»، بالفئة الجديدة ضمن جائزة دبي للجودة، وهي جائزة دبي للصناعة الذكية.

وفي فئة جائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، في حين فازت المنطقة الحرة لجبل علي، وهيئة الطرق والمواصلات، بجائزة دبي للتنمية البشرية، بينما فاز مطعم قصر الهند (الخدمات) بجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية.

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «دورة التقييم 2019 لجوائز التميز لقطاع الأعمال شهدت زيادة بنسبة 3-5% في عدد المتقدمين، مقارنة بدورة العام السابق، الأمر الذي يشير إلى مستوى التماسك والاندماج الذي وصلت إليه مفاهيم الجودة والتميز حافزاً للشركات نحو تحقيق النمو والاستدامة».

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