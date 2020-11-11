"مجموعة دانوب" في دبي تدفع الرواتب المخصومة لموظفيها خلال فترة كورونا

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعادت مجموعة دانوب، ومقرها دبي، 30٪ من الراتب الذي تم تخفيضه خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك في شهري أبريل ومايو الماضيين.

وقالت الشركة في بيان اطلعت الإمارات اليوم عليه، أن هذا القرار، بلا شك سوف يؤدي إلى تحفيز الموظفين على تجاوز الحد الأقصى وتقديم أفضل نتيجة ممكنة للمؤسسة.

ومن جانبه قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، رضوان ساجان: "لقد ساعدت طريقتنا المالية في التعامل مع الجائحة على توظيف المزيد من الأشخاص، وإعادة الراتب الذي تم خصمه".

وقال أحد الموظفين: "نحن محظوظون لوجودنا في شركة تعاملنا كعائلة. رغم ذلك، خلال هذه الفترة الصعبة تم خصم الراتب ولكننا سعداء لاستعادته في حسابنا. "

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