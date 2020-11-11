منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

المصدر: أبوظبي - وام

أثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، لتعزيز وتنويع استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبني خطة استثمارية متميّزة، لإدارة استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، بهدف تحقيق أرباح مستدامة.

جاءت تصريحات سموه خلال ترؤسه، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، والذي عُقِد أمس، في قصر الوطن.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأهم المشروعات الاستثمارية، والإنجازات التي حققها جهاز الإمارات للاستثمار، كما اعتمد المجلس محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، واللجنة الاستراتيجية التي تم تشكيلها.

ووافق المجلس على تقرير البيانات المالية، للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما اطّلع على الأنشطة، وأداء الاستثمار حتى 30 سبتمبر 2020.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للجهاز، ضمن خطة «الاستعداد للخمسين»، واستناداً إلى إعلان حكومة الإمارات، أخيراً، إلحاقَ مزيد من الأصول بجهاز الاستثمار.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، لتعزيز وتنويع استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبني خطة استثمارية متميّزة لإدارة استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، بهدف تحقيق أرباح مستدامة.

حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، والعضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار، عيسى محمد السويدي، ومستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، حارب مسعود الدرمكي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، محمد هادي الحسيني، ومدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية بجهاز أبوظبي للاستثمار، كلثم حمد بالعبد الغفلي.

كما شهِد الاجتماع الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، مبارك راشد المنصوري، وعدد من المديرين التنفيذيين.

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