حملات استدعاء لسيارات من «فيراري» و«فورد» و«لينكون»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملات استدعاء، تشمل طرزاً من سيارات: «فيراري»، و«فورد»، و«لينكون»، لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأفادت الوزارة بأنها أطلقت حملة استدعاء تشمل 96 سيارة من علامة «فيراري 812 سوبرفاست» التجارية، موديلات الأعوام 2018-2020 المصممة في إيطاليا، بالتعاون مع «شركة الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فيراري»، و«شركة بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي لـ«فيراري» في أبوظبي.

وأوضحت أن الاستدعاء يستهدف استبدال النافذة الخلفية، إذ قد يؤدي عدم تثبيتها بشكل صحيح إلى ضعف التصاقها بغطاء السيارة الخلفي، ما قد ينتج عنه انفصال النافذة بالكامل عن السيارة، وبالتالي زيادة خطر الإصابة أو احتمالية وقوع حادث.

وأكدت «الاقتصاد» أن «الطاير» و«بريمير موتورز» ستبادران بالاتصال بالمتعاملين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء، واستبدال النافذة مجاناً دون أي رسوم.

كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل عدداً من سيارات «فورد إيدج»، و«لينكون إم كي إكس»، موديل عام 2019 المصنعة في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «شركة الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد ولينكون، و«بريمير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» و«لينكون» في أبوظبي.

وذكرت أن الاستدعاء يستهدف استبدال مركز تشغيل وإطفاء ناقل الحركة، موضحة أن براغي تثبيت الغطاء الطرفي للمركز في السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد تكون مفقودة أو محلولة، ما قد يؤدي إلى تسريب زيت ناقل الحركة، وتعطل وظيفة التشغيل والإطفاء، وظهور «كود» تشخيص الأعطال، مترافقاً بإضاءة «لمبة» رمز مفتاح الربط، ما قد يؤدي في النهاية إلى تعطل ناقل الحركة تماماً، كما قد يؤدي تسرب زيت ناقل الحركة إلى نشوب حريق.

وأكدت «الاقتصاد» أن الوكيلين بادرا بالاتصال بالمتعاملين المعنيين، وإنجاز عملية الصيانة المرتبطة بالاستدعاء.

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