بيع منزل عائم في دبي بـ 20 مليون درهم

المصدر: مدجت السويفي - دبي

كشفت شركة "سيجيت شيبارد" Seagate Shipyard لصناعة السفن، التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن بيع منزل عائم متنقل بقيمة 20 مليون درهم لرجل الأعمال، بالفندر ساهاني، المعروف بـ"أبو صباح".

وأوضحت الشركة لـ"الإمارات اليوم"، أن عملية البيع تمت خلال حفل أقامته الشركة، اليوم، في فندق "أرماني برج خليفة"، للإعلان عن إطلاق مشروع "قصر البحر العائم"، الذي يضم ستة منازل، منها المنزل الذي بيع لساهاني.

وأضافت الشركة أن نسبة الإنجاز في المنزل العائم الذي تم بيعه، وصلت إلى 95%، على يتم تدشينه في مياه منطقة مرسى دبي "دبي مارينا" الشهر المقبل، مبينة أنه تم تصميم المنزل على شكل قارب زجاجي متحرك يمكنه التنقل من مكان إلى آخر بشكل آمن ويعمل بواسطة محركات ذات دعامات مزودة بنظام الـ"هيدروليك" المقاوم لحركات الأمواج، مما يعطي إحساساً أكبر بالراحة أثناء التنقل.

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