أحمد بن سعيد: نواصل استقطاب شركاء عالميين جدد يضعون ثقتهم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن افتتاح مجموعة «إير فرانس - كي إل أم»، مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، تأكيد على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة دبي، وقدرتها العالية على النمو، وتجاوز التحديات من خلال استقطاب اللاعبين الرئيسين على مستوى القطاع، وشركاء عالميين جدد يضعون ثقتهم بإمارة دبي.

مقر إقليمي جديد

وتفصيلاً، افتتحت مجموعة «إير فرانس - كي إل أم»، مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن افتتاح المقر الجديد للمجموعة في قلب منظومة قطاع الطيران الرائدة على مستوى العالم، يعتبر تأكيداً على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة دبي، وقدرتها العالية على مواصلة مسيرة النمو، وتجاوز التحديات من خلال استقطاب اللاعبين الرئيسين على مستوى القطاع العالمي.

وقال سموه إن افتتاح «إير فرانس - كي إل أم» في المنطقة الحرة بمطار دبي، إضافة نوعية لنخبة العلامات التجارية العالمية لكبرى الشركات التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها، لافتاً سموه إلى أن ذلك يأتي في خضم الجهود والحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة لمواجهة جائحة «كورونا»، بمرونة عالية، لضمان استمرارية الأعمال ونموها، وذلك لتسريع عملية انتعاشها للمرحلة المقبلة، خصوصاً قطاع الطيران الذي تأثر بسبب القيود والإجراءات العالمية التي طبقت في بداية الجائحة.

ولفت سموه إلى أن «دافزا» تواصل مع هذا الافتتاح مسيرة تطوير الأعمال، واستقطاب شركاء عالميين جدد يضعون ثقتهم بإمارة دبي، بدعم من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا التي رسمت ملامح المستقبل لنحصد ثمارها اليوم.

خدمات مبتكرة

من جهته، رحب المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني، بافتتاح مجموعة «إير فرانس - كي إل أم» مقرها الإقليمي، في خطوة تعزز من مستويات التواصل والارتباط لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال إن اختيار المجموعة لـ«دافزا» خطوة مهمة ستعود بنتائج إيجابية مشتركة على الجانبين، ما يسهم في نمو أعمالها، وتعزيز عملياتها في المنطقة وخارجها، فيما تواصل المنطقة الحرة بمطار دبي العمل على تقديم خدمات مبتكرة لتطوير قاعدة عمليات تخدم التوسعات المستقبلية لجميع الشركات والأعمال نحو بناء قاعدة انطلاق جديدة تلبي طموحاتها.

نموذج عالمي

في السياق نفسه، قال المدير العام لمجموعة «إير فرانس – كي إل أم» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والباكستان، ياشوانت باوار: «تشرفنا بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم حفل افتتاح مقرنا الجديد في قلب قطاع الطيران بالمنطقة الحرة بمطار دبي، حيث نهدف من خلاله إلى تغطية مختلف الأنشطة والأعمال لمختلف دول المنطقة».

وأشاد باوار بالدعم المستمر الذي تقدمه مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات وإمارة دبي، والذي أصبح بمثابة نموذج عالمي يحتذى به لمواجهة الأزمة الحالية.

وأضاف: «يوفر مقرنا الجديد راحة ومرونة عالية للموظفين، كما يدعم أهدافنا الأوسع على صعيد الاستدامة بفضل الشهادة والتصنيف الذهبي حسب نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة – LEED، ما يُساعد على تخفيف الأثر على البيئة. ونسعى من خلال المقر الجديد إلى دعم المجتمع والقطاع والدولة». وتابع: «استكملنا أخيراً الرحلات إلى دبي بمعدل ست مرات أسبوعياً من خلال (إير فرانس)، ويومياً من خلال (كي إل أم)، مع اتخاذ إجراءات التعقيم كافة لضمان سلامة المسافرين. ومع تنظيم وإطلاق الفعاليات والمناسبات الرئيسة بالدولة في عام 2021، سيكون هنالك المزيد من الأسباب لزيارة إمارة دبي ودولة الإمارات».

مقر عمل مرن

انتقل فريق عمل المجموعة إلى المقر الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي، الذي صُمم لدعم مستهدفات الاستدامة للمجموعة في الأول من نوفمبر الجاري. ويضم فريق العمل: الفريق الإقليمي بالكامل، بمن فيهم مسؤولو الإدارة، والموارد البشرية، والمالية، والشؤون التجارية، فضلاً عن فريق الإدارة في دولة الإمارات، وفريق دعم المبيعات الإقليمي، وفريقي إدارة وعمل «إير فرانس إندستريز» اللذين ينتقلان من «مجمع الشعلة» بمنطقة ديرة.

ويوفر «مقر العمل المرن» الجديد بيئة أعمال مريحة تضم عدداً أقل من المكاتب ومحطات العمل الثابتة، بما يسمح بسهولة حركة الموظفين، لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه الشركة العودة التدريجية لموظفيها إلى العمل من المكاتب مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة.

المقر الجديد للمجموعة تأكيد على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة دبي.

إضافة نوعية لنخبة العلامات التجارية العالمية لكبرى الشركات التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها.

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