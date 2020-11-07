11 % انخفاض مخالفات عدم التزام المنشآت بتدابير «كورونا» في دبي

المصدر: سامح عوض الله■دبي

خالفت اقتصادية دبي 159 منشأة تجارية تعمل في قطاعات عدة، خلال أكتوبر الماضي، بسبب عدم التزامها بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت أن أغلب المخالفات تعددت بين عدم ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي، والازدحام الشديد في المحال. وبذلك تنخفض المخالفات خلال أكتوبر بنسبة تصل إلى نحو 11% عن شهر سبتمبر، ما يدل على زيادة وعي المنشآت التجارية بالتدابير.

وأفادت بيانات لاقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن الدائرة نبهت 103 منشآت تجارية خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض عن الشهر السابق بنسبة تصل إلى 12.7%، والذي بلغ عدد التنبيهات فيه نحو 118.

وقالت اقتصادية دبي إنها ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، مع عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها.

وتابعت أن التنبيهات والمخالفات جاءت خلال تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية المكثفة، التي شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، كما تضمنت الزيارات أيضاً إغلاق ثلاث منشآت تجارية خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن عدد الزيارات التفتيشية الأسبوعية بلغت نحو 3000 زيارة أسبوعياً لضمان تغطية كل الأسواق والمراكز التجارية في الإمارة.

وأوضحت أن المخالفات الأخيرة توزعت ما بين منشآت في: قطاع التجزئة، تجارة عامة، تجارة السجاد والأقمشة، متاجر للسلع الاستهلاكية، وكلاء سفر وسياحة، وصالات كمال أجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك في عدد من المواقع التي شملت مناطق عدة من إمارة دبي، لافتة إلى أن التنبيهات تركز على رفع وعي المنشآت بضرورة الالتزام ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء. وأشارت اقتصادية دبي إلى أن مجتمع الأعمال في دبي مستمر بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية مع عدم وجود مخالفات ولا إغلاقات ولا تنبيهات في أيام عدة من شهر أكتوبر الماضي، داعية مختلف فئات المجتمع الى ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي.

وأكدت أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة.

649 منشأة مستوفية لتدابير «كورونا»

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، أظهرت التزام 649 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تم التنبيه على 20 منشأة، وذلك لعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الجسدي.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها.

3000

زيارة أسبوعياً تنفّذها «اقتصادية دبي» على الأسواق والمراكز التجارية.

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