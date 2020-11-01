27.5 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بأنها تلقت 27 ألفاً و497 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة «دو»، خلال الأشهر الـ10 الماضية، مقابل 23 ألفاً و327 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 17.9%.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، أنها تلقت 15 ألفاً و445 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال شهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مقابل 10 آلاف و537 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تلقت 12 ألفاً و52 شكوى من خدمات «دو» مقابل 12 ألفاً و790 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 96.9% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم حل 1.7% من الشكاوى خلال فترة أكثر من خمسة أيام، في حين تم إغلاق 97.4% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» وتم حل 0.9% من الشكاوى في أكثر من خمسة أيام.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بلغ 68.8%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 16.5%، وبلغت نسبة الحياد 14.7%، كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 73.6%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 11.4%، ونسبة الحياد 15%.

• تم إغلاق 97.4% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو».

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