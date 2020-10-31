"ديوا" تحصد 16 جائزة من " قمة الأفكار الأمريكية 2020"

المصدر: دبي- وام



فازت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بـ 16 جائزة ضمن جوائز "قمة الأفكار الأمريكية 2020" التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية.

وتوجت الهيئة وللعام الثاني على التوالي بجائزة الفكرة المبتكرة على مستوى "قمة الأفكار الأمريكية 2020" كما حصدت جائزة أفضل برنامج مؤسسي وست جوائز ذهبية عن فئات مختلفة منها جائزة القائد التنفيذي ،جائزة الطفرة النوعية في الابتكار، جائزة أفضل إداري برامج ،جائزة بطل العام ،جائزة فكرة السلامة ،وجائزة فكرة الأمن، فيما نالت ثلاث جوائز فضية عن فئات جائزة مناصرالموظفين ،جائزة بطل العام ،جائزة فكرة الفريق ،بالإضافة إلى نيلها جائزة برونزية عن فئة فكرة الفريق وجائزتين من جوائز المجد للموظفين وجائزتين من جوائز التكريم العام.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهدي هذا الإنجاز العالمي الجديد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونجدد التزامنا بتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071" لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأيضا التزامنا بمبادرة" دبي 10X "التي تهدف لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة. وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تحرص الهيئة على توفير البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار لإطلاق طاقات الموظفين نحو آفاق جديدة بما يدعم مسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وباتت الهيئة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم حيث تعمل على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية ومأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية.. وأسهمت ابتكارات الهيئة ومشروعاتها المتطورة في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات العالمية التي تدعم عجلة الإبداع والابتكار في إمارة دبي لا سيما في المجالات المتعلقة بمواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات.

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