«الاتحاد للطيران» تصدر «صكوك استدامة» بـ 600 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن إصدار أول صكوك تحول وتمويل مرتبط بالاستدامة في قطاع الطيران على مستوى العالم، بقيمة 600 مليون دولار، وذلك ضمن إطار عمل لتمويل التحول.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار أول تمويل في قطاع الطيران يرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد المكانة الرائدة لـ«الاتحاد للطيران» في مجال التمويل المستدام.

وستسهم الصفقة في دعم مسيرة الشركة في قطاع الطيران المستدام، عبر ربط شروط الصكوك بأهداف خفض الكربون التي حددتها «الاتحاد للطيران»، والتي تتمثل في الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050، وخفض 50% من الانبعاثات الكربونية الصافية بحلول عام 2035، وخفض 20% من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة الاتحاد للطيران، آدم بوقديدة، إن «الاستدامة واتخاذ إجراءات مناخية مسؤولة، تمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، تلتزم (الاتحاد للطيران) بالنمو المستدام في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي».

وأضاف أنه «من خلال إصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة، فإن (الاتحاد للطيران) تسعى إلى تعزيز التزامها الحالي وفق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، كما التزمت أيضاً بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% منذ عام 2017».

يشار إلى أنه تم تعيين بنكي «إتش إس بي سي» و«ستاندر تشارتد» كمنسقين عالميين ووكيلين مشتركين لهيكلة مستدامة، في حين تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«ستاندر تشارتد» كمنظمين رئيسيين ومسجل Bookrunners، كما تمّ اختيار بنك أبوظبي التجاري كمنظم رئيس مشترك، وبنك المشرق كمستشار مالي.

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