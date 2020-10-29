2.8 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن الأشهر التسعة من عام 2020، وتستند النتائج المالية التالية إلى أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج، بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال، بتاريخ الأول من مايو 2019.

وبلغ صافي الأرباح 1.366 مليار درهم عن الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع بنسبة 11% عما كان عليه في الربع الثاني، وبانخفاض بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك صافي أرباح بلغ 2.802 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4.196 مليارات درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 913 مليون درهم، بزيادة بنسبة 18% عما كانت عليه في الربع الثاني من العام نفسه، نتيجة تبني البنك نهجاً متحفظاً في تجنيب المخصصات.

وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 504 ملايين درهم، بانخفاض نسبته 25% عما كانت عليه في الربع الثاني من العام نفسه، نتيجة استرداد قروض متعثرة وتحرير مخصصات سابقة، وسجل البنك مخصصات إضافية في الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 148 مليون درهم مرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما، حيث بلغ إجمالي المخصصات 1.379 مليار درهم، ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية لضمان استرداد الديون المستحقة.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 244 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وبلغ متوسط رصيد الودائع 255 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 245 مليار درهم خلال أشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 55 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «واصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على أدائه القوي، ونجح في التكيّف بفاعلية مع الظروف التشغيلية الصعبة والتحديات الراهنة، وتتمثل الأولوية القصوى للبنك حالياً في بناء قاعدة صلبة تؤهلنا للمضي قدماً بمسيرة النمو في المستقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news