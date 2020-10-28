40 % من الإماراتيات المشتغلات يعملن في القطاع الحكومي المحلي

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أن إجمالي عدد المواطنات الإماراتيات المشتغلات في الدولة، بلغ 109 آلاف و793 مواطنة، بنهاية العام الماضي، مقابل 99 ألفاً و499 مواطنة بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 10 آلاف و294 مواطنة خلال عام واحد، ونسبتها 10.3%.

وأوضحت الهيئة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن القطاع الحكومي المحلي يعد أكثر قطاع جذباً للمواطنات، حيث تعمل فيه 43 ألفاً و971 مواطنة، بنسبة 40% من إجمالي المواطنات الإماراتيات المشتغلات، يليه القطاع الحكومي الاتحادي الذي تعمل به 34 ألفاً و71 مواطنة بنسبة 31%، ثم القطاع الخاص الذي تعمل فيه 12 ألفاً و553 مواطنة بنسبة 11.4%.

ووفقاً للإحصاءات، فإن عدد المواطنات المشتغلات في القطاع المشترك الحكومي والخاص بلغ 17 ألفاً و513 مواطنة، بينما تعمل 700 مواطنة في القطاع الأجنبي، و10 مواطنات في الهيئات الدبلوماسية، و536 مواطنة في الهيئات غير الهادفة للربح، والباقيات يعملن في قطاعات أخرى متفرقة.

وأظهرت الإحصاءات زيادة كبيرة في عدد الإماراتيات المشتغلات في القطاع الحكومي الاتحادي خلال عام، حيث ارتفع عدد المواطنات المشتغلات في القطاع من 25 ألفاً و491 مواطنة بنهاية عام 2018 إلى 34 ألفاً و71 مواطنة بنهاية العام الماضي، بزيادة 8580 مواطنة ونسبة زيادة بلغت 33.6%.

وأفادت «الاتحادية للتنافسية والإحصاء» بأن 13 ألفاً و407 مواطنات يعملن مشرّعات وكبار موظفين ومديرات، بنهاية العام الماضي، مقابل 11 ألفاً و576 مواطنة بنهاية عام 2018، بزيادة 1831 مواطنة وبنسبة زيادة بلغت 15.8%، فيما تعمل 36 ألفاً و249 مواطنة كاختصاصيات، في حين تعمل 23 ألفاً و868 مواطنة فنيات ومساعدات اختصاصيين، كما تعمل 27 ألفاً و156 مواطنة موظفات مكتبيات مساندات.

وأوضحت الهيئة أن 8024 مواطنة يعملن في مجال البيع والخدمات، بينما تعمل 166 مواطنة في المهن الحرفية والمهن المرتبطة بها، و66 مواطنة يعملن مشغّلات مصانع وآلات وخطوط تجميع، فيما تعمل 19 مواطنة في المهن الأولية، مشيرة إلى أنه لا توجد مواطنة تعمل كعاملة ماهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، في حين أن النسبة الباقية في مهن أخرى مختلفة.

15.8 %

زيادة في عدد المواطنات المشرّعات والمديرات وكبار الموظفين خلال عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news