«دبي للسلع» يتيح للشركات تأسيس مكاتب تمثيلية دون استثـمــارات أولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن تقديم عرض جديد، يتيح للشركات من جميع أنحاء العالم، فرصة تأسيس مكاتب تمثيلية لها في أحد أبرز المراكز التجارية الرائدة عالمياً خلال أقل من خمسة أيام عمل، إضافة إلى فترة تجريبية مجانية لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذا العرض يسري حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح المركز في بيان أن الشركات ستتمكن دون إلزامها بدفع رسوم مقدمة، من اكتشاف آفاق الفرص والنمو في بيئة الأعمال التي توفرها سوق دبي دون الحاجة إلى ضخ أي استثمارات أولية، كما ستستفيد على الفور من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة.

وأضاف أنه يجري تنفيذ عملية تأسيس المكاتب التمثيلية رقمياً بالكامل، بما سيوفر حلولاً ذكية تتيح للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات الأعمال التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة عبر أي جهاز إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت.

وأشار المركز إلى أن الشركات ستستفيد من متطلبات التأسيس المبسطة (مثل عدم الالتزام بشرط فتح حساب مصرفي)، إلى جانب إتاحة خيار التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مع أفراد العائلة، بجانب الوصول إلى مرافق مراكز الأعمال، وفرصة التواصل مع الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة عبر منصات التواصل الرقمية.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «المركز نجح في ترسيخ بيئة أعمال ديناميكية ومزدهرة، استطاعت أن تعيد رسم ملامح مفهوم سهولة ممارسة الأعمال التجارية»، مضيفاً: «لهذا السبب، اختارت 18 ألف شركة تأسيس أعمالها في منطقتنا الحرة».

وأكد أن «العرض الجديد، يؤكد مرة أخرى التزامنا بتمكين الشركات القادمة من جميع أنحاء العالم، وتمهيد الطريق أمامها لترسيخ حضورها في دبي والمنطقة، إلى جانب تعزيز وصولها إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً».

وأضاف حمزة: «لا شك أن ذلك سينعكس إيجابياً في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي في دبي، بما يضمن ترسيخ مكانتها المتميّزة كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال».

يشار إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات حول تأسيس المكاتب التمثيلية الدولية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: «https:/‏‏/‏‏landing.dmcc.ae/‏‏dubai-rep-office».

- تأسيس الشركة رقمياً بالكامل في أقل من 5 أيام عمل.

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