«غرفة دبي» تعرّف الشركات اللاتينية بمزايا الإمارة التنافسية في تجارة القهوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة في مكاتبها التمثيلية الخارجية في أميركا اللاتينية، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعدّدة، ندوة إلكترونية حول دور دبي منصّة مثالية تصل بين دول أميركا اللاتينية ودول الشرق الأوسط في تجارة القهوة، وذلك بحضور الأطراف المعنية والمنتجين وممثلين من المناطق الحرة وقطاع التجارة في دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان، أمس، بأن الندوة التي شارك فيها 388 مشاركاً، أخيراً، هدفت إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن لمنتجي البن ومشتريه ومورّديه استخدامه لزيادة تدفق تجارة البن والقهوة، ومشاركة الحضور أبرز قصص نجاح تجارة البن والقهوة، إضافة إلى تعريف شركات أميركا اللاتينية بمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعدّدة، وأحدث المزايا التنافسية التي يوفرها المركز لمصدري وتجّار أميركا اللاتينية، باعتباره نقطة الدخول إلى أسواق دول الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة، أحمد بن سليم: «بموقعها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، تتحول دبي سريعاً إلى مركز عالمي لصناعة القهوة، كما أن ارتباط الإمارة بأميركا اللاتينية يعدّ أمراً أساسياً في هذا السياق بالطبع».

وأضاف: «من خلال مركز القهوة، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، قمنا ببناء منظومة توفر كل الدعم والبنية التحتية المطلوبة لخدمة صناعة القهوة الدولية عبر سلسلة القيمة».

وأشار بن سليم إلى أن «مركز دبي للسلع المتعدّدة يسعى من خلال الاستفادة من علاقاته القائمة منذ مدة طويلة مع أميركا اللاتينية، جنباً إلى جنب مع خبرته في تسهيل تجارة السلع، إلى تعزيز ومضاعفة الفرص التي توفرها القهوة، والإسهام في نمو هذه الصناعة بشكل عام».

وخلال كلمته في الندوة الافتراضية، أوضح مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، أن «القهوة ثاني أكثر السلع تداولاً بين دبي وأميركا اللاتينية»، لافتاً إلى أن «التزام إمارة دبي وحرصها على تعزيز نمو تجارة البن، يجعلها بوابة لتجارة وتداول قهوة أميركا اللاتينية إلى العالم».

وأشار خان إلى أهمية الندوة في تعريف مجتمع الأعمال في أميركا اللاتينية على فرص تجارة القهوة وموقع دبي الجغرافي المميز، الذي يصل بين دول أميركا اللاتينية ودول الشرق الأوسط في تجارة وتداول القهوة، مؤكداً كذلك أن الغرفة تحرص عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في البرازيل وبنما والأرجنتين على تعزيز التعاون، ومساعدة رجال الأعمال في دول أميركا اللاتينية على توسيع نطاق أعمالهم ودخول أسواق الشرق الأوسط عبر دبي.

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