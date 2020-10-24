اقتصادية دبي تخالف 3 منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واسفرت الجولات الميدانية عن مخالفة 3 منشآت متنوعة شملت منشأة لتجارة المنسوجات والأقمشة ومجمع استهلاكي ومنشأة تجارة عامة وذلك في مناطق الحمرية وسكة الخيل.

وتمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل الأنشطة المذكورة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 147 محلا.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولا إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأكدت أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news