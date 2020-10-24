حمدان بن محمد يعتمد حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

وقال سموه في تغريدات على "تويتر" : "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم".

وأضاف سموه: "ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي".

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الاعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الايجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الاعفاءات من الرسوم".

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