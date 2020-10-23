«فلاي دبي» أفضل شركة طيران منخفضة الكلفة تخدم الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت شركة «فلاي دبي» بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة الكلفة تخدم الشرق الأوسط، في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست» لهذا العام.

ويعكس هذا التقدير، الذي تم التصويت عليه من قبل الجمهور وقراء المجلة، قدرة «فلاي دبي» على تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بطريقة آمنة خلال هذه الاوقات غير المسبوقة في صناعة الطيران.

وأفادت الناقلة، في بيان أمس، بأنه بعد التعليق المؤقت لرحلات المسافرين في مارس 2020، فإنها ركزت جهودها على تشغيل رحلات الشحن الكاملة لتمكين حركة البضائع الأساسية، ودعم الحكومات والسلطات في جهود الإعادة إلى الوطن.

وأضافت أنه بعد إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة في السابع من يوليو الماضي، أعادت تصميم تجربة المسافرين بالكامل، لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب.

وأشارت «فلاي دبي» إلى أنها وفرت أيضاً غطاءً تأمينياً مجانياً للمسافرين ضد «كوفيد-19»، لتشجيع المزيد من الناس على السفر بسهولة، كما دخلت في شراكة مع مقدمي الخدمات الصحية المحليين لتقديم اختبار PCR للركاب بأسعار مخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا فوزنا بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة الكلفة تخدم منطقة الشرق الأوسط للمرة الرابعة في خمس سنوات من قبل (بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط)».

وأضاف أن «هذا يوضح الجهد الكبير لفريق (فلاي دبي)، ويعكس تقدير مسافرينا لما قمنا به خلال عام مليء بالتحديات لقطاع الطيران»، مشيراً إلى أنه «من خلال العمل معاً، فإن جميع الشركاء العاملين في صناعة السفر يلعبون دوراً مهماً». وأكد الغيث: «نحن ملتزمون بإضافة المزيد من الرحلات وتعزيزها ضمن شبكتنا، لتمكين المزيد من الناس من السفر».

يشار إلى أن «فلاي دبي»، تسير حاليا رحلات إلى 40 وجهة عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

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