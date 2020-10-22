«تبريد» تطرح سندات بـ 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي (1.8 مليار درهم) لسبع سنوات بعائد 2.5%.

وشهدت السندات المطروحة طلباً قوياً من نحو 140 مستثمراً دولياً وإقليمياً، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار، خمس مرات، ما يدل على ثقة المستثمرين بالأصول الائتمانية الراسخة للشركة، على الرغم من الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

وتمكنت الشركة بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد النهائي 2.5%، مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار. وحصلت السندات على التصنيف الائتماني (Baa3) من وكالة موديز والتصنيف (BBB) من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيفات شركة «تبريد».

وشهدت السندات لأجل سبع سنوات طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين، الذين مثلوا 90% من المناطق الجغرافية المحددة، حيث بلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 49%، و21% من آسيا، وبلغت نسبة الصناديق الأميركية الخارجية 20%. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن، إلى جانب صكوك 2025 الحالية التي أصدرتها شركة «تبريد».

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