«التنافسية والإحصاء»: 12.5% ارتفاعاً في أعداد المواطنين بالمهن المختلفة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أظهر تقرير حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي أعداد المواطنين العاملين في المهن المختلفة بالدولة نهاية عام 2019 بنسبة 12.5%.

وبيّن التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد المواطنين العاملين في مجالات وظيفية تتطلب مهارات عالية ارتفع بنسبة 12.6%.

إجمالي العاملين

وتفصيلاً، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تقرير حديث لها، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في المهن المختلفة بالدولة في نهاية عام 2019 بلغ 356 ألفاً و742 مواطناً ومواطنة، مقابل 317 ألفاً و164 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 12.5%.

وأوضحت الهيئة في التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 44 ألفاً و270 مواطناً ومواطنة يعملون كبار موظفين ومديرين ومُشرعين، ويشكلون نسبة 12.4% من إجمالي المواطنين المشتغلين في المهن المختلفة بالدولة نهاية عام 2019، مقابل 44 ألفاً و43 مواطناً في نهاية عام 2018.

وأضافت الهيئة أن عدد المواطنين العاملين في المجالات الوظيفية التي تتطلب مهارات عالية، ازداد من 307 آلاف و420 مواطناً ومواطنة عام 2018 إلى 346 ألفاً و271 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2019، بإجمالي 38 ألفاً و851 مواطناً ومواطنة وبنسبة زيادة بلغت 12.6%.

فنيون واختصاصيون

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين يعملون «فنيين» و«مساعدي اختصاص» 89 ألفاً و790 مواطناً ومواطنة، مقابل 95 ألفاً و229 مواطناً ومواطنة في عام 2018.

وأظهر التقرير أن 80 ألفاً و277 مواطناً ومواطنة يعملون «اختصاصيين» بنسبة تبلغ 22.5% من إجمالي عدد المشتغلين المواطنين في نهاية 2019، مقابل 67 ألفاً و863 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018.

المبيعات والخدمات

وذكرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن 75 ألفاً و622 مواطناً ومواطنة يعملون في مجالات المبيعات والخدمات، بنسبة تبلغ 21.2% من الإجمالي في نهاية عام 2019 مقابل 62 ألفاً و173 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018.

ويعمل 56 ألفاً و312 مواطناً ومواطنة «موظفين مكتبيين مساندين» بنسبة 15.8% من إجمالي المواطنين المشتغلين في نهاية عام 2019، مقابل 38 ألفاً و112 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018.

المهن الحرفية

ولفتت إحصاءات الهيئة إلى وجود تراجع في عدد المواطنين الذين يشتغلون في المهن الحرفية التي تتطلب مهارات يدوية، إذ انخفض عددهم إلى 4706 مواطنين ومواطنات في نهاية عام 2019 مقابل 6183 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018، بتراجع بلغ 1477 مواطناً ومواطنة، ونسبته 23.8%.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المواطنين العاملين «مشغلي مصانع وآلات وخطوط تجميع»، انخفض إلى 2870 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2019 مقابل 3498 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018، شكلوا نسبة 0.8% من المشتغلين المواطنين والمواطنات في نهاية عام 2019.

وانخفض عدد الحرفيين والمهن المرتبطة من المواطنين إلى 1426 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2019، شكلوا نسبة 0.4% من إجمالي المشتغلين المواطنين والمواطنات في نهاية عام 2019، مقابل 1860 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018.

الزراعة والأسماك

وكشف التقرير أن 324 مواطناً يشتغلون عمالاً مهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك في نهاية عام 2019 بنسبة 0.09% من إجمالي المشتغلين، مقابل 348 مواطناً في نهاية عام 2018، بينما يعمل 86 مواطناً في «المهن الأولية» التي لا تتطلب أي مهارات بنسبة 0.02% من الإجمالي، مقابل 477 مواطناً في نهاية عام 2018. وأظهر التقرير أن 5763 مواطناً ومواطنة آخرين يعملون في مهن مختلفة ومتنوعة.

مسح 2019

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مسح القوى العاملة 2019، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي، والحكومي المحلي، والقطاع الخاص، والقطاع المشترك الحكومي والخاص، بلغ 349 ألفاً و876 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2019، مقابل 313 ألفاً و843 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2018، بزيادة بلغت 36 ألفاً و33 مواطناً ومواطنة خلال عام واحد، ونمو نسبته 11.5%.

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