«ديوا» بالمرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الدورة الـ«13» للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، تتويجاً لجهودها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، كبير مسؤولي السعادة ورئيس فريق التطوع في الهيئة، طه الحمري. وقدم الجائزة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حبيبة المرعشي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أخيراً برعاية رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، وبحضور نخبة من القيادات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وأعرب سعيد الطاير، عن سعادته بحصول الهيئة على المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للمرة الخامسة على التوالي.

وقال: «وضعت القيادة الرشيدة في الإمارات أسساً راسخة للمسؤولية المجتمعية في إطار منظومة تشمل وضع الخطط والتطبيق والتقييم، وشهدنا النتائج التي حققتها هذه المنظومة خلال الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، حيث تضطلع المؤسسات الحكومية والخاصة بمسؤولياتها تجاه المجتمع».

وتابع: «تشكل المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها في خدمة المجتمع، وبين عامي 2013 و2019 أطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية».

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