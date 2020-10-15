مناقشة خطة تصفية "أرابتك" الإثنين المقبل

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "أرابتك القابضة"، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري، لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وكان المجلس، ناقش القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد الخميس في الثامن من أكتوبر.

يشار إلى أن الشركة، أصدرت بياناً في الأول من أكتوبر أكدت فيه حلها وتصفيتها بسبب أوضاعها المالية، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.

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