انطلاق الدورة 26 من "دبي للتسوق" 17 ديسمبر

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - عن انطلاق الدورة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق 2020 في الفترة من 17 ديسمبر المقبل وحتى 30 يناير 2021.

وتضم فعاليات المهرجان التي تستمر أكثر من 6 أسابيع مجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة والأسواق والأعمال الفنية المتميزة والعروض المسرحية والترويجية وفرص الفوز بالجوائز القيمة.

وستبدأ فعاليات دورة هذا العام قبل أسبوع من الموعد المعتاد حتى تتمكن العائلات من الاستفادة من العطلة المدرسية وإجازة الأعياد وموسم مبيعات نهاية العام الذي يبدأ في 26 ديسمبر بدبي.

وستنطلق سلسلة الفعاليات مع حفل افتتاح للمهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 17 ديسمبر المقبل والذي يعد انطلاقة لمجموعة من الفعاليات بما في ذلك حفلات موسيقية يقدمها نجوم موسيقى عالميون وعروض الألعاب النارية والأضواء وأنشطة ترفيهية داخل مراكز التسوق تقدمها مجموعة من العلامات التجارية في قطاع التجزئة بالإضافة إلى احتفالات خاصة بليلة رأس السنة وسحوبات مع فرص فوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وغيرها.

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