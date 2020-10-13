"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة وأوكرانيا

المصدر:
  • الشارقة- الإمارات اليوم
التاريخ:


 أعلنت "العربية للطيران"، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى العاصمة الاوكرانية "كييف" بدءً من 25 اكتوبر الجاري.
ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

الرحلة

المغادرة

التوقيت

الوصول

التوقيت

الطائرة

اليوم

G9 261

الشارقة

18:55

كييف

22:30

ايرباص  A320

الاربعاء/الخميس/السبت/الاحد

G9 262

كييف

23:20

الشارقة

06:20

ايرباص  A320

الاربعاء/الخميس/السبت/الاحد
 

وعلاوة على ذلك، بدأت "العربية للطيران" بتوفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

ومنذ تفشي فيروس "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

 

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